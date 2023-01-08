В Курской области после обстрела два поселка остались без электричества

В Курской области обстрелян со стороны Украины поселок Теткино в Глушковском районе. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о не менее чем десяти "прилетах".

"Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Сейчас в Курской области стоят сильные морозы – около 20 градусов ниже нуля.