В ходе "операции возмездия" ВС РФ ударили по общежитию в Краматорске – 600 украинских военных погибло

На следующий день после окончания так называемого рождественского перемирия, во время которого Владимир Путин велел прекратить огонь в зоне СВО, Минобороны РФ сообщило об "операции возмездия".

"В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 - более 600. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Макеевке погибли 89 российских военнослужащих, значительная часть из них – мобилизованные из Самарской области.