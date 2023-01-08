Таиланд ужесточает ковидные ограничения для туристов

С 9 января туристы старше 18 лет, прибывающие в Таиланд, должны будут предъявлять еще в аэропортах отправления сертификат о прививке от COVID-19. До сих пор достаточно было предъявить отрицательный тест на коронавирус.

При этом вакцина должна быть официально признана Бангкоком, передает РБК. Альтернативой может стать справка о перенесенном в последние полгода коронавирусе или документ о противопоказании к вакцинации.

В "Аэрофлоте" отметили, что и "Спутник V", и "Спутник Лайт" Таиланд признает, но с момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

Если же у путешественника есть справка о выздоровлении от коронавируса, то она должна быть выдана не менее чем за 180 дней до вылета.

"При отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропорту прибытия", - сообщили в авиакомпании.