В МЧС предупредили свердловчан о 40-градусных морозах предстоящей ночью

Жители Свердловской области получили от МЧС смс-предупреждение об аномально холодной погоде, которая сохранится в регионе в ближайшие три дня. Так, в предстоящую ночь местами температура воздуха опустится до 40 градусов ниже нуля.

В МЧС посоветовали без необходимости не ездить далеко, аккуратно обращаться с обогревателями, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа и оказывать помощь тем, кто попал в сложную ситуацию и не может самостоятельно выбраться.

Аномальные морозы стоят по всей России. Так, в Санкт-Петербурге прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, на севере Красноярского края фиксируют 56 градусов ниже нуля.