08 Января 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл: В Москве строится 200 храмов, но этого мало

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в столице сегодня строится около 200 православных храмов, но этого недостаточно.

"Нигде в мире, ни в одном городе, тем более ни в одной столице не строится сегодня 200 христианских храмов. А мы сознаем, что 200 мало, и уже есть планы строить больше. Почему? Да потому что потребность народа в этом есть", — сказал предстоятель РПЦ после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

В конце ноября 2022 года депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу строительства православных храмов, сообщил, что москвичи пожертвовали 50-60 млрд руб. на строительство таких сооружений за последние 12 лет. На эти средства удалось возвести 117 сооружений.

В 2021 году Ресин рассказывал, что в столице рассматривается возможность строительства православных храмов на территории минимум шести бывших промзон: "Медведково", "Бескудниково", "Северянин", "Огородный проезд", "Красный строитель" и "Свиблово (Территориальная зона 1)". Предполагается, что территории перечисленных бывших промплощадок будут комплексно застраиваться, в том числе жильем.

Представитель Ресина уточнил, что в границах "старой" Москвы сейчас рассматривается 205 участков под строительство православных храмов. "В программе (строительства православных храмов в Москве - ред.) участвуют только те адреса, которые прошли многократную проверку и Москомархитектурой, и префектурами административных округов, и Русской православной церковью. Эти участки соответствуют всем необходимым требованиям градостроительных регламентов комплексной застройки", - заключили в пресс службе.

Теги: патриарх кирилл, православный храм, рпц, строительство, москва



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