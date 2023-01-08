08 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото:Накануне.RU

В Петербурге зафиксировали самую холодную ночь этой зимы

В Санкт-Петербурге минувшей ночью зафиксировали самые низкие температуры этой зимы. В центре города воздух остыл до 17 градусов, в окрестностях было 18-22 градуса ниже нуля, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Погоду в нашем регионе по-прежнему определяет антициклон, но уже в другой, западной части. Ветер сменился на юго-восточный и в ближайшее время начнет усиливаться.  Под влиянием обширного западного циклона и приходом теплой воздушной массы температура воздуха в Санкт-Петербурге будет медленно повышаться. Всю первую половину следующей недели будет теплеть, а во второй половине недели температура воздуха достигнет 0 гр. Осадки ожидаются  в нашем районе с 10 января, и в дальнейшем снег будет идти постоянно, но с перерывами", - пообещал Колесов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что морозы ослабевают и по области. Ночью в Ленобласти было до 27 градусов, а в Новгородской и Тверской областях – до 32 градусов ниже нуля.  

Теги: санкт-петербург, мороз, холода, прогноз



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