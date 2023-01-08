08 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Турчак пригрозил "кувалдой Вагнера" депутату, уехавшему в Мексику на каникулы

Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в "медведевском" стиле - с употреблением обсценной лексики – высказался о депутате из Курской области. Депутат областного парламента Максим Васильев беспартийный, но его супруга входит в "Единую Россию" и представляет ее в городской думе Курска.

Негодование Турчака вызвало видео Васильева из Мексики. На кадрах народный избранник пьет пиво, ест креветки, сообщает, что у него "много денег и хорошего настроения", сидит в кафе на пляже.

Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что такое видео неуместно, поскольку в это время "вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов", а жители Курской области подвергаются обстрелам. "Некоторые "народные избранники" позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео", - злится Турчак.  

"Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов", - добавляет высокопоставленный "единоросс". Хотя в кадре нет жены Васильева, ей от Турчака тоже прилетело: "Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка "туристов" - по собственному желанию сложить депутатские полномочия".

"Мой товарищ, губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня уже дал свою оценку этому дерьму. Уверен, что местные депутаты разделят его позицию", - продолжает сенатор.

Наконец, он упоминает "кувалду Вагнера" – орудие предполагаемого убийства бывшего участника ЧВК "Вагнер", которому размозжили голову кувалдой.

"Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют".

Стоит отметить, что законодательного запрета на выезд из страны для депутатов Курского областного заксобрания и Курской городской думы не было.

Теги: андрей турчак, кувалда вагнера, угроза, скандал



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