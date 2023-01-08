СНБО Украины: Москва хочет предложить Киеву "корейский вариант" завершения конфликта

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские власти, якобы, хотят предложить Киеву "корейский сценарий" завершения военного конфликта с разделением страны и юридическим оформлением утраты властями Украины контроля над восточными территориями, передает "Коммерсант".

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать — это "38-я параллель", - заявил Данилов.

Он рассказал, что беседовал с действующим руководством Южной Кореи – оно, по словам секретаря СНБО, сожалеет, что ранее Сеул согласился на создание двух Корей и разделение страны.