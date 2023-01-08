08 Января 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Губернатор Курской области прошел обучение в ЧВК "Вагнер" и ему предложили подписать контракт

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале видео из лагеря подготовки ЧВК "Вагнер". Он заявил, что прошел там недельную подготовку.

"Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин — патриотов России. Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости", - написал Старовойт.

При этом сам губернатор не остался в расположении ЧВК и, похоже, уехал обратно – в свой губернаторский кабинет.

По крайней мере, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "после прохождения части программы подготовки ему [губернатору] предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе".

Теги: роман старовойт, чвк вагнер, евгений пригожин



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