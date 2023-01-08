08 Января 2023
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Общество Крым
Фото: t.me/mkhusnullin

10 января для ремонтных работ перекроют Крымский мост

10 января в 3 часа ночи на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения движения транспорта. Полностью автомобильная часть моста будет закрыта с 4 утра до 16 часов (мск) – для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России. Водителей попросили заранее запланировать свои поездки и следить за оперативной информацией.

30 декабря на подходах к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась 3-километровая пробка, в очереди стояли порядка 1,2 тыс. автомобилей, а проезд занимал несколько часов. Затор образовался из-за повышенного числа желающих въехать на полуостров на праздники, а также из-за повышенных мер безопасностей и более тщательного досмотра машин.

Теги: крымский мост, ремонт, перекрытие



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