Клишас предложил выгнать из органов власти политиков, предлагающих игнорировать Конституцию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил отстранить от власти всех политиков, выступающих за введение антиконституционных норм или предлагающих игнорировать уже существующие нормы.

"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти Страны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

С громкими заявлениями, граничащими с призывами игнорировать нормы Конституции, не раз выступали многие коллеги Клишаса. Например, некоторые из них призывали лишать гражданства россиян, уехавших из страны. Другое популярное предложение – вернуть смертную казнь. Им, кстати, пугают не только сенаторы, но и экс-президент России Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.