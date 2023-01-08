08 Января 2023
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Общество В России
Фото: ГИБДД Тюменской области

Россию поглотил холод

Россию поглотил холод. Почти на всей территории страны аномально холодная погода из-за обширнейшего арктического массива воздуха. Непогода сопровождается метелями с сильным ветром. При этом в некоторых сибирских регионах сегодня и завтра будет оттепель с плюсовыми температурами, однако, она сменится резким похолоданием.

Так, гидрометцентр России предупредил о сильных морозах в Башкирии. 8-10 января температура воздуха здесь в ночные и утренние часы понизится до 40-42 градусов ниже нуля.

9 января в Кузбассе пройдут ледяные дожди, они будут сопровождаться ветром с порывами до 22 м/с, а потом резко похолодает, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

На севере Красноярского края уже стоят жесточайшие морозы – в Эвенкийском муниципальном районе температура воздуха опустилась до 55-56 градусов ниже нуля.

Морозы и на Урале: 8-12 января в Курганской и Челябинской областях ждут холода со среднесуточными температурами воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы (до 40 градусов).

В Краснодарском крае и на Кавказе лавиноопасно, ожидаются сильные осадки. В Дагестане ветер до 25 м/с.

"Центральный федеральный округ. 9 января во Владимирской области сильный мороз (минимальная температура до -35°). 8-10 января на большей части округа аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12° и более", - добавили в гидрометцентре.

Теги: холод, погода, мороз, температура



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