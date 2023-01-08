В Перми самолет "Победы" увяз в сугробе при взлете

В Перми инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Борт должен был вылететь в Москву, но при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где увяз в сугробе.

"Инцидент произошёл утром в воскресенье. Boeing 737-800, следовавший по маршруту Пермь — Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал. Самолет повреждений не получил", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пока самолет извлекали из сугроба, аэропорт был закрыт для взлетов и посадок. Из-за этого из Перми задерживаются вылеты шести рейсов (включая "увязший" в снегу московский рейс "Победы").

Пермский транспортный прокурор Денис Плотников сообщил, что надзорное ведомство начало проверку.