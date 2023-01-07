08 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Представители Минфина США на следующей неделе обсудят с коллегами в Европе антироссийские санкции Запада

Представители Минфина США на следующей неделе обсудят с коллегами в Европе антироссийские санкции Запада, сообщает ТАСС.

По данным издания, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис с 8 по 13 января посетит Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, где встретится с местными должностными лицами. В свою очередь помощник главы Минфина по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг с 8 по 10 января будет находиться в Брюсселе для встреч с коллегами из ЕС.

В рамках своих поездок Харрис и Розенберг намерены обсудить "координацию с союзниками относительно экономических мер против России", продолжающиеся "усилия, направленные на лишение" Москвы доходов, необходимых ей для ведения специальной военной операции на Украине, а также "дополнительные шаги для дальнейшего нарушения цепочек военных поставок России".

Кроме того, Харрис и Розенберг планируют обсудить с европейскими коллегами политику ограничения цен на российские энергоносители.

Теги: санкции, Минфин США



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