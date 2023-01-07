08 Января 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: www.youtube.com

Украина ввела санкции в отношении российских артистов: Киркорова, Петросяна, Харатьяна

Украина ввела санкции в отношении российских артистов, в числе которых режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, юморист Евгений Петросян, и еще более 100 человек. Текст документа опубликован на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент Накануне.RU.

У попавших под санкции будут заблокированы счета, также в отношении них вводится запрет на поездку вв Украину и лишение государственных наград. Запрет будет действовать 10 лет.

Также под украинские санкции подпали оперная певица Анна Нетребко, артист Дмитрий Харатьян, музыкант Александр Ф. Скляр, философ Александр Дугин, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певцы Сергей Лазарев и Стас Пьеха, политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, писатель Александр Проханов, артист балета Владислав Лантратов.

Среди попавших под санкции есть и граждане Украины: телеведущая Жанна Бадоева, помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук.

Теги: санкции, артисты, Украина, Зеленский



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