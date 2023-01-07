08 Января 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU

"И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", - прокомментировала она.

По данным ТАСС, в последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года СБУ проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Теги: Владимир Зеленский, лишение гражданства, УПЦ



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