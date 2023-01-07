08 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывший бизнесмен из Березников, публично оскорбивший российскую армию, переехал на ПМЖ в Турцию

Бывший бизнесмен из Березников Роман Оснадчук, публично оскорбивший российскую армию, переехал на постоянное местожительство в Турцию, сообщает "Ъ".

Об этом предприниматель сообщил в видеообращении, которое он разместил в блоге "С Урала в Турцию на ПМЖ" на платформе Youtube.

В ролике он признался, что из России уехал "не по своему желанию".

Как сообщало Накануне.RU, Роман Оснадчук опубликовал сторис, в котором, не стесняясь в выражениях, оскорбил мобилизованных россиян. Почти сразу после распространения первого видеоролика мужчина опубликовал извинения, пояснил, что "перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей". Однако извинения жителей Прикамья не устроили. На некоторые магазины Ocean Mores после распространения видео в соцсетях были совершены нападения: неизвестные разбили стекла.

По решению суда за оскорбления мобилизованных Оснадчук был оштрафован на 45 тыс. руб.

Теги: Роман Оснадчук, мобилизация, дискредитация ВС РФ, оскорбление



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