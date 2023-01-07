07 Января 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: РИА ФАН

"Перемещаются танки и БМП": Пригожин о системе шахт на Бахмутском направлении

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, в чем заключается важность Бахмута. По словам бизнесмена, город представляет собой совокупность уникальных исторических и географических особенностей, дополненных особенной системой шахт.

Пригожин, отвечая на вопросы журналистов издания Newsinfo о важности Бахмута, отметил, что это значимый логистический центр и ведущая точка Восточного фронта. Кроме того, «вишенкой на торте» является система Соледарских и Бахмутских шахт, представляющая собой практически сеть подземных городов.

«Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами. Второе, окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями. И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин добавил, что в этих шахтах могут как находиться люди на глубине до 100 метров, так и перемещаться танки и БПМ. Кроме того, там есть запасы вооружения, хранящиеся еще со времен Первой мировой войны.

Ранее бизнесмен сравнил населенный пункт Бахмут с Куликовым полем и Бородино, где происходили важнейшие для российской истории битвы.

Теги: евгений пригожин, бахмут, чвк вагнер, бмп, шахты



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