07 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл призвал верующих на Украине "идти на жертвы" ради сохранения православия

Каноническое православие на Украине в условиях жестоких гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) сохранится, однако верующим для этого нужно идти на жертвы. Об этом заявил в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, добавив, что верит в силу духа православного украинского народа.

"Православие сохранится. Но для того чтобы сохранить православие, нужно в этих условиях идти на жертвы. И это не добровольные жертвоприношения, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит, - либо сохранить веру, либо от нее отказаться. Все те, кто будет сохранять веру, благочестие, верность канонической церкви, встают, конечно, на путь исповедничества, они уже встали на этот путь", - приводит слова патриарха ТАСС.

Он констатировал, что в центре Европы сегодня развязано "гадкое гонение" на церковь под лозунгами демократии и свободы. "Я верю в силу духа православного украинского народа. Люди очень крепки в своей вере, мужественны, очень эмоциональны. Вот дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис", - добавил патриарх.

В последнее время украинские власти активизировали действия против канонической церкви - регулярно проводятся обыски, священникам предъявляются обвинения в подрывной деятельности и госизмене, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда представителей церкви и поручил разработать закон о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ". 

 

Теги: патриарх Кирилл, православие, Украина, УПЦ, Рождество, РПЦ



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