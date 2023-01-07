Госавтоинспекторы оказали помощь замерзающему на трассе водителю "КамАЗа"

Госавтоинспекторы оказали помощь замерзающему на трассе водителю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Павел Вохрамеев и лейтенант полиции Дмитрий Федосеев в районе 53 километра автодороги "Нягань – Талинка" обнаружили стоящий на обочине автомобиль "КамАЗ".

Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку. Температура воздуха на улице достигала отметки в -36 градусов, чтобы согреться мужчина развел костер и сжигал в нем вещи, находившиеся в машине.

Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.