Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества Христова

Полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества Христова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

"Охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений обеспечивали более 49,7 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности. Места проведения мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям. В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения.