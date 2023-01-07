07 Января 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Украинские войска трижды за утро нанесли удар по Макеевке

Украинские войска трижды за утро нанесли удар по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), игнорируя российскую инициативу о введении режима прекращения огня на Рождество, сообщили Накануне.RU в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Утром украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов из реактивной системы залпового огня, а также еще шесть снарядов натовского калибра 155 мм. В рождественскую ночь ВС Украины семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Напомним, 5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины отказались от прекращения огня на Рождество.

Теги: Макеевка, Рождество, прекращение огня



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