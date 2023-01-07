07 Января 2023
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Общество Южный ФО
Фото: Накануне.RU

Сотрудник противолавинной службы попал под лавину в Сочи

Все трассы курорта Красная Поляна в Сочи закрыты из-за высокой опасности схода лавин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе курорта.

"Друзья, мы понимаем, что многие разочарованы закрытием курорта сегодня. Но реальность такова, что сейчас очень лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Курорт также сообщил, что снегом в горах оказался засыпан сотрудник противолавинной службы - подготовленный и обученный профессионал, имеющий лавинное снаряжение. Мужчину откопали коллеги.

Ски-пассы на 7 января будут действовать в другой день, также их можно сдать в кассе.

Теги: Красная Поляна, лавина, Сочи



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