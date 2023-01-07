07 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Генсек НАТО увидел угрозу установленному Западом миропорядку в союзе России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиливающееся сотрудничество между Россией и Китаем угрожает установленному западными странами миропорядку, сообщают РИА "Новости".

"Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны альянса должны держаться вместе", — сказал он на конференции в Норвегии.

Как отметил Столтенберг, главным свидетельством объединения двух государств стал отказ Пекина осуждать российскую спецоперацию на Украине.

"Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуация на НАТО и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов", — указал генсек.

Помимо этого, Столтенберг подчеркнул углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.

В преддверии Нового года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Путин, со своей стороны, отметил, что значимость стратегического партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.

Теги: Китай, Россия, Союз, Запад, НАТО, Столтенберг



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