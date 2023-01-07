Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу

Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Движение было остановлено накануне из-за погоды.



"По состоянию на 9.15 7 января 2023 год движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.



Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после Крымском мосту. Ранее ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.