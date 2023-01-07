Путин поздравил христиан с Рождеством

Президент России Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Собор - домовая церковь московских великих князей, а затем царей. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей. Глава государства поздравил православных с Рождеством.

"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи. Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в послании президента.