07 Января 2023
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: www.tadviser.ru

"Пермский пороховой завод" войдет в состав "Ростеха"

Пермский пороховой завод войдет в состав "Ростеха". Это следует из распоряжения, подписанного главой правительства РФ Михаила Мишустина от 31 декабря 2022 г, передает корреспондент Накануне.RU.

Акции завода находятся в федеральной собственности и передаются в качестве имущественного взноса РФ в госкорпорацию Ростех. Также в "Ростех" входят еще ряд федеральных предприятий, выпускающих продукцию для нужд военно-промышленного комплекса РФ.

"Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса в России.

Сегодня предприятие вносит огромный вклад в создание современных систем вооружения, превосходящих мировые аналоги, что признано на государственном уровне и подтверждается многочисленными наградами Российской Федерации.

Помимо продукции специального назначения, предприятие осуществляет производство и продажу: лакокрасочных материалов, столовой клеенки, бактерицидных облучателей, декоративная ткань и скатерти.

Обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции предприятию позволяет многолетний опыт в производственном направлении, профессионализм специалистов, стремление к развитию используемых производственных технологий, высокая исполнительская и технологическая дисциплина и постоянный поиск новых идей и решений.

Теги: Пермский пороховой завод, Ростех, акции



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