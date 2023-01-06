07 Января 2023
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Политика В России
Фото:s30466105235.mirtesen.ru

Пресс-служба "Конкорда" предупредила о проплаченных негативных постах о Пригожине

Одному из Telegram-каналов, принадлежащих медиахолдингу «Патриот», поступил заказ на публикацию негативного материала в отношении бизнесмена Евгения Пригожина. Предложение за оплату размещения одного поста 360 тысяч рублей.

«Если вы будете находить подобного рода посты, просьба относиться к ним скептически. И знайте, за них деньги уже кто-то взял», — предупредили в пресс-службе компании «Конкорд».

В тексте неизвестные написали, что якобы бойцы ЧВК «Вагнер» неспособны отдельно оказывать влияние на крупные районы в зоне СВО и полностью зависят от российской армии. Анонимы вспомнили, что недавно Пригожин также объявил об амнистии заключенных, которые полгода отслужили на фронте. По их словам, они «продолжают состоять» на учетах в судах и полиции.

«Складывается впечатление, что Е.Пригожин их подставил», — говорится в неопубликованной статье.

Авторы обратили внимание на острые отношения между предпринимателем и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Помимо этого, отдельный абзац они выделили об истории взаимодействия предпринимателя и Минобороны РФ.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, александр беглов, конкорд



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