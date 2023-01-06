07 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: factmil.com

НАТО и Евросоюз подпишут совместную декларацию о сотрудничестве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Сообщается, что подписание документа состоится 10 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 11 часов по местному времени (13.00 мск). По итогам пройдет совместная пресс-конференция.

Как напоминает РИА Новости, совместная декларация Евросоюза и НАТО должна была быть подписана еще в 2021 году, однако мероприятие откладывалось по неизвестным причинам.

Напомним, недавно спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о закате Европы из-за США. По мнению политика, благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах.

Теги: НАТО, декларация, Евросоюз



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