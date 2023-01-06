В здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация

В одном из корпусов здания Министерства иностранных дел РФ сработала пожарная сигнализация.

Как сообщила сегодня вечером в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, сигнализация сработала в техническом помещении.

"Возможная причина – короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС, пострадавших нет", - отметила Захарова.

По ее словам, информация о "возгорании в рабочих помещениях" не соответствует действительности. Представитель МИД уточнила, что речь идет о подвальных этажах.

В МЧС инцидент в здании дипломатического ведомства пока не прокомментировали.