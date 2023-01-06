После взрыва в доме в Нижневартовске у соседних зданий появились трещины

У зданий рядом с домом в Нижневартовске, где произошел взрыв, появились трещины.

О них телеканалу "N1 Первый Нижневартовский" рассказали жители домов 4а и 8а по улице Мира. Владельцы квартир утверждают, что раньше никаких трещин не было. По их словам, они пошли, когда начались морозы.

По словам жильцов, дома обследовали специалисты МЧС. Также там установили маячки для наблюдения за трещинами, однако это не быстрый процесс.

Напомним, взрыв в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря прошлого года. В результате обрушилась часть здания, погибли девять человек. Было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.

В конце 2022 года пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске был официально признан подлежащим сносу.