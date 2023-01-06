Чеферин стал единственным кандидатом на выборах президента УЕФА

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации.

Как сообщается сегодня на официальном сайте УЕФА, к установленному сроку (четверг, 5 января 2023 года) в Союз была представлена только одна кандидатура на должность президента. Это действующий руководитель Чеферин.

Официально глава организации будет избран на четырехлетний срок на 47-м очередном конгрессе УЕФА. Он состоится 5 апреля в Лиссабоне (Португалия).

Стоит отметить, что словенец Александер Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.