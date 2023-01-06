Рождество приходит в Екатеринбург: 2,5 тысячи детских подарков, фрески на медиафасадах и вертеп в центре города

Сегодня ночью в православных храмах страны пройдут праздничные богослужения, православные верующие России готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. По традиции Екатеринбург отмечает наступающее Рождество добрыми делами.

Фонд святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Их уже передали в Екатеринбургскую епархию.

У часовни святой великомученицы Екатерины, установили главный символ Рождества — вертеп.

В центре композиции ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф. Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары. Все это окружают 50 000 ярких огней — полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно.

Завтра на рассвете все медиафасады в центре Екатеринбурга будут транслировать поздравления с Рождеством Христовым. Изображения главных икон впервые появились на экранах в прошлом году — новая традиция получила хороший отклик от горожан и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.