Минобороны РФ: киевский режим продолжил обстрелы, несмотря на режим прекращения огня

В Министерстве обороны России заявили, что украинские военные продолжают обстрелы, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Напомним, накануне Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу с 12:00 6 января до 24:00 7 января ввести режим прекращения огня на Украине. В войска были отданы соответствующие указания. В дальнейшем украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии.

Как сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в соответствии с поручением президента и указаниями министра обороны России был объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

"Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", - заявил представитель военного ведомства.

Он добавил, что ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены.

Как сообщало Накануне.RU, ранее отказ Украины от рождественского перемирия оценил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.