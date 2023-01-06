Инфляция в еврозоне замедлилась

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Отмечается, что это минимальный показатель инфляции в ЕС за четыре месяца. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек распад Европейского союза в 2023 году. По мнению политика, это произойдет после возврата Великобритании в ЕС, также будет отменено хождение евро в качестве валюты.