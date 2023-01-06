06 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Нападение на фельдшера "скорой" в Саратовской области привело к уголовному делу

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника медучреждения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось 5 января: пьяная женщина, находясь по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, из хулиганских побуждений применила насилие к фельдшеру "скорой помощи".

Дело возбудили по статье 116 УК РФ (Побои). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Ранее на ситуацию с избиением медика обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СКР по Саратовской области Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Также ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: скорая, фельдшер, нападение, дело, Балаково



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