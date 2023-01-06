Свердловские силовики взяли под охрану более 500 религиозных объектов

В Свердловской области 512 религиозных объектов взяты под охрану накануне праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, ночные богослужения пройдут на территории 403 храмов и церквей с общим предполагаемым количеством участников до 50 тысяч человек. А 7 января в 51 населенном пункте Среднего Урала на 175 площадках состоятся дневные службы, в которых, по предварительным сведениям, примут участие порядка 17 тысяч человек.

"Больше всего мероприятий будет проведено в Екатеринбурге, где люди посетят 63 храма, в Нижнем Тагиле – 26, в Сысерти – 18, в Каменске-Уральском – 11 и в Невьянске – 10. В охране общественного порядка задействовано свыше двух тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и негосударственных структур, в том числе членов ДНД и казаков. На случай осложнения оперативной обстановки создан резерв сил и средств. В ГУ МВД по Свердловской области функционирует межведомственная рабочая группа и круглосуточный "телефон доверия". Если кто-то из граждан станет невольным очевидцем чего-либо подозрительного или криминального, звонить можно по номеру 8 (343) 358-71-61", - отметил полковник Горелых.

Об итогах обеспечения правопорядка на праздничных площадках он пообещал проинформировать свердловчан и гостей столицы Урала дополнительно по их завершению.