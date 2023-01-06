Минобороны Белоруссии: региональная группировка войск к защите Союзного государства готова

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что совместная российско-белорусская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства.

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Как заявил замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук, две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных.

"Будет осуществляться подготовка межвидовых подразделений. На территории страны начинается летно-тактическое учение, далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение "Щит Союза-2023". К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", - цитирует замминистра РИА Новости.

"На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", - сказал Жук.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что российская группировка войск в Белоруссии не будет участвовать в СВО. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие России и Белоруссии не направлено против третьих стран.