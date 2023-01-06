06 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле подростки сбили полицейского во время угона автомобиля

В Нижнем Тагиле полицейский предотвратил угон автомобиля. Пытаясь скрыться, угонщики-подростки сбили силовика.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, 24-летний сержант полиции, вернувшись ночью домой со службы, услышал во дворе своего дома по проспекту Вагоностроителей шум двигающейся машины. Выглянув в окно, полицейский увидел, как "Лада Приора" нарезала круги по двору, потом останавливалась, а некие молодые люди по очереди садились за руль.

Заподозрив неладное, молодой сотрудник выбежал на улицу, остановился перед машиной, преградив дорогу, и крикнул, чтобы все выходили из салона. По рации он стал связываться с отделом полиции для вызова помощи. В этот момент авто резко двинулось, сбив силовика с ног, после чего водитель стал сдавать назад и врезался в мусорный бак. Из машины врассыпную бросились подростки, но сержанту удалось задержать 15-летнюю девушку, которая не успела выйти. Ее он передал прибывшим коллегам из дежурной части, а машину поместили на специализированную стоянку.

Очень скоро сыщики установили еще четырех сбежавших участников инцидента – трех молодых людей 14 и 15 лет и 14-летнюю девушку, а также все обстоятельства происшествия. Оказалось, что старший из приятелей забрал ключи от квартиры знакомого матери, который в тот момент был у них в гостях. Ночью он вместе со своим двоюродным братом встретился с другими подростками и они забрались в чужую квартиру, где в прихожей на тумбочке нашли ключи от машины и стали кататься, пока не вмешался полицейский.

По данным МВД, двоюродные братья состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а подросток, находившийся за рулем в момент ДТП, в поле зрения полиции не попадал. В отношении родителей ребят составлены административные протоколы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены для принятия решения в следственные органы.

Как добавили в МВД, пострадавший сержант не получил серьезных травм и уже вновь приступил к службе.

Теги: угон, полиция, подростки, Нижний Тагил



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