"Меньше проблем". Медведев высказался об отказе Украины от рождественского перемирия

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Украины от предложения рождественского перемирия.

Напомним, накануне Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу с 12:00 6 января до 24:00 7 января ввести режим прекращения огня на Украине. В Минобороны РФ заявили, что в соответствии с поручением российского президента в войска отданы соответствующие указания. Однако в дальнейшем украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении отверг предложение России о рождественском перемирии.

Как заявил сегодня Дмитрий Медведев, "украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, а их руководители ее отвергли".

"Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", - высказался политик в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее установить рождественское перемирие с 6 по 7 января призывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.