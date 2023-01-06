Уральские полицейские спасли шесть человек из загоревшихся домов

На Среднем Урале полицейские дважды спасли людей на пожаре.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в Лесном инспекторы ДПС пришли на помощь многодетной семье, а в Артях – одинокой пожилой женщине. По его данным, около 18 часов в Лесном два экипажа ДПС в составе старшего инспектора лейтенанта полиции Константина Кокорина, младшего лейтенанта полиции Мирослава Королева и старшего сержанта полиции Александра Шереш, находясь на маршруте патрулирования, получили указание от дежурной части проследовать по адресу Свердлова 1, где произошло возгорание.

"Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские выяснили обстановку и принялись эвакуировать из задымленного помещения маленького мальчика, его брата, сестру, маму и бабушку. Пока в эпицентр событий ехала машина "скорой помощи", представители МВД посадили семью в салон служебного транспортного средства, а сами приступили к регулированию дорожного движения, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники для тушения пожара. Из дома, где произошло возгорание, автоинспекторами и представителями МЧС всего было эвакуировано пять человек, трое из которых дети. В ходе проверки стало понятно, что причиной возгорания стала неисправность электрооборудования", - сообщил полковник Горелых.

По его словам, другое ЧП случилось в поселке Арти. В 19.25, закончив дневную смену, инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев намеревался отправиться к месту дислокации своего подразделения, но увидел, что на крыше расположенного вблизи частного дома №47 по улице Ленина начинается пожар.

"Павел сразу сообщил об увиденном огнеборцам, а сам начал стучать в окна, чтобы привлечь внимание жильцов. Дверь открыла ничего не подозревающая 80-летняя женщина. Полицейский быстро отвел бабушку на безопасное расстояние от дома, затем взял во дворе лестницу, поднялся на крышу и установил причину возгорания. Как оказалось, загорелась деревянная обрешетка металлической кровли в районе печной трубы. Лейтенант Кошелев стал гасить пламя снегом, не позволяя, таким образом, распространяться огню до приезда коллег из регионального МЧС. Хозяйка жилища потом рассказала, что в доме была одна и запаха дыма не чувствовала", - рассказал Валерий Горелых.

Он добавил, что спасенная женщина выразила слова искренней благодарности в адрес бдительного инспектора ДПС не только за оперативную помощь в ее эвакуации, но и за сохраненное имущество.