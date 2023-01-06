06 Января 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Правительство России утвердило создание первой ОЭЗ в Югре

Правительство России утвердило постановление о создании первой в Югре особой экономической зоны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе кабмина.

Документ о создании ОЭЗ "Нягань" подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Площадь новой ОЭЗ, которая станет первой в регионе, составит 273 га. На ее территории будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также биопротеина (кормового белка) для нужд сельского хозяйства. Кроме этого, здесь появится центр обработки данных.

По данным кабмина, объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей, а новые производства обеспечат работой порядка 800 человек. Сейчас в России работает 49 особых экономических зон, с утверждением ОЭЗ "Нягань" их станет 50.

Напомним, заявка правительства Югры на создание особой экономической зоны в Нягани была одобрена в конце прошлого года.

Теги: ОЭЗ, Правительство, Нягань, Югра



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