В Москве аномальные холода: систему отопления города включили на максимум

По данным синоптиков, ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.

"Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов", - сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что в ближайшее время столбик термометра может еще немного опуститься.

Между тем, московские городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за резкого похолодания. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, по прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в регионе ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

"Согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении", - цитирует Бирюкова РИА Новости.

Напомним, ранее в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого аномального похолодания.