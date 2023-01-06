06 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В ДТП в Махачкале мог погибнуть экс-глава правительства Дагестана

В Дагестане выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Погибшим может быть бывший высокопоставленный чиновник.

Как сообщает республиканское МВД в своем официальном Telegram-канале, инцидент произошел вечером 5 января на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале.

"55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении полиции.

Как добавили в ведомстве, по факту случившегося собран материал для принятия процессуального решения.

Имени погибшего мужчины силовики не раскрывают. По данным СМИ, им оказался Магомед Абдуллаев, который с 2010 по 2013 годы занимал должность председателя правительства республики Дагестан.

Теги: полиция, Дагестан, ДТП



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