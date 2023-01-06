06 Января 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

"Бахмут сегодня — это место встречи двух войск": Пригожин ответил "диванным аналитикам" о темпах взятия города

В ряде отечественных и не только СМИ прошла так называемая попытка приуменьшить заслуги ЧВК «Вагнер» в отстаивании российских интересов на Украине. Редакция издания «Новый день» попросила комментарий бизнесмена Евгения Пригожина на эту тему.

Предприниматель отметил, что негативные статьи о военной компанией, которые массово распространяются различными СМИ, едва ли можно назвать попыткой дискредитации. Для них есть более верное описание – попытка «набросить говно на вентилятор». Слова Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Действительно, в некоторых российских СМИ идет попытка не прямо-таки дискредитации ЧВК «Вагнер», но попытка побросать говно на вентилятор. И думаю, что эта попытка дискредитации - явление наше внутреннее», – считает он.

Бизнесмен также отметил, что ключевые победы России в истории были совершены не руками профессиональных военных, а обычными мужиками, которым не безразлична судьба страны. Однако этот факт некоторым не по душе.

«Кому-то просто не нравится, что простые русские мужики, не участвовавшие в парадах на Красной площади, зачастую с небезукоризненным прошлым, могут побеждать врага. Но если мы вернёмся к истории России, то все войны всегда выигрывал не спецназ с акробатическими этюдами, а те самые русские мужики с железными яйцами».

Предприниматель в своем комментарии затронул тему взятия Бахмута. Он напомнил, что на данный момент в регионе действуют только бойцы из ЧВК «Вагнер».

«Что касается Бахмута, то я знаю под Бахмутом каждый перекрёсток и не видел там никого, кроме ЧВК «Вагнер». Поэтому попрошу тех, кто хочет объективности в материалах о его взятии, использовать фразу «ЧВК «Вагнер» берёт Бахмут»», – заявил Пригожин.

По его словам, сейчас город можно сравнить с Куликовым полем и другими знаковыми местами в истории страны. Он стал местом столкновения двух армий. Поэтому для компании победа на этом направлении является первостепенной задачей.

«Работа по Бахмуту - это наша высокая цель и высокая ответственность. Мы эту работу закончим. И сделаем это с честью», – заключил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Пригожин проводил домой первую группу экс-заключенных, отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер». Мужчины за проявленное мужество в зоне СВО были удостоены медалей «За отвагу».

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, бахмут,



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