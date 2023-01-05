05 Января 2023
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Общество В России
Фото:instagram.com/maxgalkinru

Галкин* следом за Меладзе произнес в Дубае лозунг украинских националистов

Юморист, телеведущий Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом) произнес со сцены лозунг украинских националистов. Это следует из видеозаписи, которая широко разошлась в Сети.

В соцсетях сообщают, что это произошло на выступлении Галкина 4 января в Дубае.

На видео шоумен говорит "Героям слава", предварив это словами, что он не расслышал выкрик из зала.

Ранее певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал, начавшийся после появления в Сети видео его выступления в Дубае. Там на вечеринке с русскоговорящей публикой артист на чей-то выкрик "Слава Украине!" ответил словами "Героям слава!". Сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства.

Теги: галкин, меладзе, националисты, лозунг



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