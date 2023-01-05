ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали с поличным троих диверсантов в Челябинской области.

Местные жители пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон и горелка и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы, им грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее профильные комитеты Госдумы анонсировали законопроект с ужесточением наказания за диверсионную деятельность и пособничество диверсантам. Поправки предполагают пожизненное заключение за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности.