05 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали с поличным троих диверсантов в Челябинской области.

Местные жители пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон и горелка и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы, им грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее профильные комитеты Госдумы анонсировали законопроект с ужесточением наказания за диверсионную деятельность и пособничество диверсантам. Поправки предполагают пожизненное заключение за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности.

Теги: диверсия, железная дорога, челябинская область



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