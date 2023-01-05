Никита Михалков госпитализирован с гриппом

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков госпитализирован с гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

Какие-либо подробности о состоянии Михалкова в пресс-службе не уточнили.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 77-летний режиссер попал в больницу с ковидной пневмонией. Якобы он находится в тяжелом состоянии.

В апреле 2021 года сообщалось, что Михалков сделал прививку от коронавируса. Ранее в своих передачах режиссер неоднократно намекал, что массовая вакцинация от коронавируса может быть предлогом для чего-то другого, например, "чипирования" населения.