05 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Regnum/ Дарья Драй

Портал Беглова «Наш Санкт-Петербург» перестал отображать жалобы горожан

Портал «Наш Санкт-Петербург», созданный по инициативе губернатора Александра Беглова, не отображает новых жалоб. Более двух суток на ресурсе, предназначенном для взаимодействия петербуржцев с городскими органами власти, нельзя опубликовать новые заявления. До этого они носили стихийный характер и размещались ежедневно и в больших количествах.

Наша редакция изучила несколько «страдающих» от жалоб горожан отраслей. А именно — снегоуборку, мусор, благоустройство и незаконное размещение нестационарных объектов на земельных участках.

скрин, лп(2023)|Фото: соцсети/скрин

Из иллюстраций следует, что двое суток горожане не проявляют какой-либо активности в связи с неубранным с улиц Петербурга снегом или мусором. Хотя очевидно, что на фоне выпавших ранее осадков появление жалоб можно назвать прогнозируемым. То же самое касается других отраслей. Последние жалобы датируются 3 и 2 января соответственно.

скрин, лп(2023)|Фото: соцсети/скрин

СМИ обращали внимание, что портал Смольного пользуется популярностью среди горожан. Жители Северной столицы жалуются на коммунальные аварии, неубранные снег, мусор и прочее довольно часто. Ежедневно на сайте публиковались тысячи жалоб в самых разных сферах.

Почему горожане столкнулись с невозможностью отправить жалобы именно 3 января — неизвестно. В то же время, как неоднократно замечали журналисты, в этот день на город обрушился обильный снегопад, который идет до сих пор. Новостные ресурсы заметили, что коммунальные структуры Смольного не выводят на улицы необходимое количество техники, в следствие чего на автодорогах происходят ДТП, а пешеходы вынуждены травмироваться.

Теги: александр беглов, наш санкт-петербург, жалобы, смольный, северная столица, мусор уборка снега



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