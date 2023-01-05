Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в заявлении.

В Минобороны РФ заявили, что в соответствии с поручением президента в войска отданы указания ввести на 36 часов - с 12.00 6 января до 24.00 7 января - режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Ранее сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие с 6 по 7 января.